إضافات لعبة Grand Theft Auto: Vice City Stories للموسم الجديد للاندرويد والايفون

ما هي إضافات لعبة Grand Theft Auto: Vice City Stories، الأن العرض الترويجي للعبة GTA 6: التسريبات وكل ما نعرفه حتى الآن عن اللعبة المرتقبة، حول تاريخ إصدار العرض الترويجي للعبة GTA 6 الذي أعلنته Rockstar: متى سيكون؟

تسريب موعد لعبة 6 Grand Theft Auto الجديدة

ستكشف النسخة الأحدث التي طال انتظارها من Grand Theft Auto، GTA 6، عن المقطع الترويجي لها خلال ضهر ديسمبر، كان المعجبون ينتظرون المزيد من التفاصيل حول المقطع الدعائي مع اقتراب الإطلاق، وقد تم الآن تأكيد وقت إطلاق المقطع الدعائي، سوني تعلن عن طراز PlayStation 5 الجديدSony PlayStation/YouTubeوهذا يعني أننا سنكون قادرين قريبًا على رؤية لقطات اللعب الفعلية لما يحدث داخل بيئة اللعبة الجديدة.

إعدادات لعبة جي تي أي 6

يُشاع أن أحدث إصدار من اللعبة تدور أحداثه في نسخة حديثة من Vice City، المعادل الخيالي لميامي ستكون هذه عودة إلى Vice City للمرة الأولى منذ إصدار Grand Theft Auto: Vice City Stories في عام 2006، تدور أحداث لعبة Vice City في عام 1986، حيث تغمر اللاعبين في عالم من أضواء النيون، وبدلات الباستيل، والأزياء الزائدة عن الحد، مما يجسد جوهر الأسلوب والثقافة المميزة لهذا العقد، توفر أحياء المدينة المتنوعة بدءًا من شاطئ البحر الساحر إلى المناطق الصناعية الجريئة، ملعبًا غنيًا ومتنوعًا ليستكشفه اللاعبون، تشير لقطات اللعب المسربة إلى أن GTA 6 سيكون لها بطلان: رجل يدعى جيسون وامرأة تدعى لوسيا.