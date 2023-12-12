هنا ca.iq رابط استخراج كشوفات نقل النفوس في العراق 2024 شوف اسمك في الوجبة الجديدة PDF

تجتهد الحكومات العراقية وبالأخص وزارة الداخلية إلى إضافة الكثير من الخدمات الالكترونية للمواطن العراقي في مختلف المحافظات والمدن بالعراق، وتحرص على أن يحصل المواطنين على هذه الخدمات بسهولة ويسر دون عواقب تقف فى طريقه في الحصول على هذه الخدمات، ويعد استخراج كشوفات النفوس في العراق من الخدمات التي لاقت بحث مكثف على وسائل التواصل الاجتماعيه لانه تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية .

استخراج كشوفات النفوس في العراق

يمكنك التقديم عبر موقع حكومة المواطن الالكترونية في خدمة نقل النفوس، والتسجيل في هذا الموقع لمن يرغب في تعديل أو تغيير لقبه واسمه، ويتم الإعلان عن أسماء الأفراد الذين تم قبولهم في خدمة نقل النفوس على هيئة كشوفات بي دي إف من خلال الموقع السابق، ومن يقوم بالإعلان هي وزارة الداخلية العراقية، وتتم عملية الاستعلام عن أسماء المقبولين بالخدمة بسهولة ويسر داخل الموقع.

خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن أسماء الوجبة الجديدة في خدمة نقل النفوس، وباستطاعة الجميع الاستعلام عن أنفسهم في الكشوفات الخاصة بالمقبولين عبر الموقع بسهولة إذا اتبع الخطوات التالية:-