اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq | رابط بحث مظلتي

يبحث قطاع كبير من المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة، تزامنا مع إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية استكمال أعمال مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين والتي وصلت إلى أكثر من 300 ألف طلب، وتقدم الحكومة برنامج الرعاية الاجتماعية بصورة شهرية لمساندة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل والفئات المستحقة من الأرامل والمطلقات وذوي الاعاقة ومساعدتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومن المقرر أن تكون الدفعة السابعة لشهر ديسمبر هي الأخيرة لهذا العام، ولذلك يتساءل الكثير عن كيفية الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وهذا ما نسرده لكم عبر سطور المقال.

كشوفات اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن موعد صرف الدفعة السابعة سيكون في نهاية شهر ديسمبر الجاري، وتم الانتهاء من مراجعة كشوفات اسماء المستفيدين ثم يتم اعتمادها رسميا من قبل الوزير أحمد الأسدي ورفعها على المواقع الالكترونية حتى يتمكن المواطن من الاستعلام عنها من خلال منصة مظلتي الالكترونية، وتسعي الحكومة إلى مساندة الفئات المستحقة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويمكن الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الوجبة السابعة في برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية. اختيار قسم الرعاية الاجتماعية. النقر على ايقونة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة. ادخال رقم الهوية واختيار المحافظة التابع لها ثم النقر على كلمة تحميل الكشوفات. بعد تنزيل الكشوفات PDF بها الأسماء التي ستحصل على الدعم قم بالبحث عن اسمك من خلال علامة البحث.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية العراق

لقد وضعت الوزارة عدة شروط لكي تكون من اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية وضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم كما يلي: