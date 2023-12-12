“جددها بسرعة” خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 والشروط المطلوبة

تسعى الحكومة الجزائرية لتحسين المستوى المادي لكافة المواطنين، حيث تهتم بفئة الأشخاص الغير حاصلي ن على وظائف وذلك من خلال تقديم منحة البطالة، التي تعين هؤلاء الأشخاص على ظروف الحياة و إمدادهم ببعض المبالغ المادية، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة تجديد منحة البطالة مرة أخرى وشروطها.

خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

يمكنكم تجديد منحة البطالة من خلال الإنترنت بكل سهولة، حيث وفرت الحكومة الجزائرية موقع إلكتروني يمكن من خلاله تجديد هذه المنحة، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بالتوجه نحو موقع الوكالة من خلال الرابط التالي من هنا.

اختر خدمة تجديد منحة البطالة إلكترونيًا.

من ثم اكتب البيانات اللازمة في مكانها المحدد.

يتطلب الأمر كتابة الرقم الوطني الخاص بالفرد، إلى جانبه رقم التسجيل الخاص به.

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.

بعد ذلك احفظ البيانات على الموقع.

يمكنك طباعة هذه الاستمارة واستخدامها عند الحاجة إليها.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023

أطلقت الحكومة الجزائرية هذه المنحة، ويمكن للكثير من المواطنين الاستفادة منها بشرط تحقيق بعض الشروط الهامة، وإليكم أبرز الشروط المتعلقة بهذه المسألة: