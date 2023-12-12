عاجل صدرت كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf لشهر ديسمبر عبر موقع وزارة العمل الرسمي

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf عبر محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، وقد وضعت الحكومة العراقية برنامج الدعم الاجتماعي من أجل مواجهة ظروف المعيشة المتدنية التي تعاني منها جميع دول العالم وليس العراق فقط، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه الأسماء إلى جانب طريقة الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf

من المتوقع أن يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf الوجبة التاسعة التي شملت نحو 300 ألف طلب تقديم للعام الحالي، وتعد هذه المنحة مصدرًا للأمل للمتقدمين في ظل الظروف الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها البلاد، وتأتي هذه المساعدة كمبادرة إنسانية من حكومة العراق بتنسيق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المتنامية، وأكدت الوزارة أن المستفيدين المختارين من برنامج الرعاية الاجتماعية لابد أن تنطبق عليهم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من جنسية عراقية وخاليًا من أي التزامات مالية.

أن يلتزم بجميع معايير الوزارة.

أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

وملء جميع المعلومات في النماذج المخصصة.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا، وأما عمر النساء تكون أعمارهم مابين 15 و55 عامًا.

عدم امتلاك دخل شهرى يناسب ظروف معيشة المتقدم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf

يستطيع مواطني العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

الولوج إلى منصة مظلتي.

اضغط على برنامج الدعم الاجتماعي.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اضغط على تحميل الكشوفات.

وابحث عن اسمك ضمن المستفيدين ببرنامج الرعاية الاجتماعية.

ومن خلال الخطوات السابقة يمكنك التحقق من أنك مشمولا ضمن الرعاية الاجتماعية أم لا.

خلال اتباع عدةخطوات بسيطة يمكنك معرفة والاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf عبر موقع وزارة العمل العراقية الرسمي على شبكة الانترنت، حيث قد تم فحص كافة الطلبات المقدمة ووقع الاختيار على من تنطبق عليه الشروط فقط.