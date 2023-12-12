مصر بلا عوز|.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 وما هي شروط الحصول عليه

هيئة التضامن الاجتماعي أعلنت عن إجراءات ميسرة لتقديم الطلبات الجديدة في نظام تكافل وكرامة، وكذلك لمعرفة أسماء المستفيدين، ويشمل برنامج تكافل وكرامة دعم الأيتام وكبار السن والأسر التي ليس لديها ولي، ويعتبر نظامًا فعّالًا تقدمه الدولة لتخفيف التحديات التي يواجهها الشعب، وتمت زيادة الدعم بنسبة ١٥٪، كما أقرها الرئيس لتعزيز الدعم للمواطنين، ويُعرض في الفقرات التالية قائمة الأسماء التي تم قبولها لهذه المعاشات.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر ديسمبر

يمكن للمواطنين الاطلاع على حالة طلب برنامج تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار خيار “استعلام عن النتيجة”.

3. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب الموجود في بطاقة الهوية الوطنية.

4. النقر على زر “استعلام” للتحقق مما إذا كان اسم المتقدم مدرجًا ضمن قوائم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أم لا.

ما هي شروط الحصول علي معاش تكافل و كرامة؟

تحدد الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم لتضمين اسمه في قائمة المستحقين، وتشمل هذه الشروط:

1. يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.

2. يجب إسناد جميع الأوراق المطلوبة من قبل الوزارة.

3. يُشترط عدم وجود توظيف في القطاعين العام والخاص.

4. يجب إرفاق تقرير واضح حول حالة المتقدم وحالة أسرته، سواء كان ذلك يتعلق بالزوجة أو الأطفال.

الأوراق المطلوبة للتقديم على برنامج تكافل و كرامة

لاستلام معاش تكافل وكرامة، يتعين توفر الوثائق التالية:

1. نسخة من شهادة الميلاد لكل فرد في الأسرة.

2. صورة من بطاقة المواطن الشخصية ولكل فرد في الأسرة.

3. نسخة من القسيمة الزواجية أو الطلاق إن كانت هناك.

4. صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة إذا كانت هناك.

يرجى إحضار هذه الوثائق لضمان تقديم الطلب بشكل كامل وسليم للحصول على معاش تكافل وكرامة.