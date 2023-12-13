هسّـه تنزيل كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023 موقع وزارة الداخلية العراقية كل المحافظات ca.iq

كشوفات نقل النفوس، أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق استمارة نقل النفوس، وثيقة قانونية تُستخدم لتيسير تغيير الاسم أو اللقب في السجلات الحكومية، يمكن للأفراد تقديم الطلب لتغيير الاسم بسبب مختلفة مثل الزواج، الطلاق، التبني، أو لأسباب شخصية أخرى، تهدف الاستمارة إلى تسهيل هذه العملية وتحديث الوثائق الرسمية، مع التركيز على الشفافية والمصداقية في سجلات الحكومة، مما يؤدي إلى توفير وثائق دقيقة ومحدثة للأفراد، ومن خلال هذا التقرير كشوفات أسماء المقبولين بعد تقديم الطلب تابعوا معنا.

كشوفات اسماء نقل النفوس

تسعى الحكومة العراقية باستمرار إلى تسهيل الوصول إلى خدماتها الإلكترونية للمواطنين، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن خدمة جديدة تتيح الوصول إلى معلومات كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة لعام 2023، يمكن للمواطنين تغيير أسمائهم أو لقبهم في مختلف المحافظات العراقية من خلال الرابط المفعل على موقع وزارة الداخلية العراقية، حيث تم الكشف عن الأسماء المقبولة وتوفيرها بصيغة PDF.

خدمة نقل النفوس تُقدم عبر موقع حكومة المواطن الإلكترونية، حيث يمكن للراغبين في تغيير أسمائهم وألقابهم التسجيل عبر الموقع، وتُعلن وزارة الداخلية عن أسماء المقبولين بالخدمة على فترات محددة، يُسهل الاستعلام عن أسماء المقبولين بالخدمة بسهولة وفاعلية.

كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023

للحصول على كشوفات نقل النفوس للوجبة الجديدة لعام 2024، يُقدم موقع حكومة المواطن الإلكترونية بسهولة ويسر هذه الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة التقديم:

زيارة موقع حكومة المواطن الإلكترونية مباشرة.

النقر على زر “الخدمات الإلكترونية”.

تحديد الوجبة الجديدة المرغوبة.

إدخال جميع بيانات المواطن.

ثم النقر على زر “استعلام”.

لتحميل كشوفات نقل الأسماء بسهولة.

تنفيذ ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة من قبل الهيئة ووزارة الداخلية العراقية، نتمنى أن نكون قدمنا كافة التفاصيل.