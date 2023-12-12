شوف وصل لكام النهاردة .. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

كثير من المواطنين يقومون بالتساؤل عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق من 12 ديسمبر 2023 حيث ان سعر المعدن الأصفر دائما في تغير وليس في حاله ثبات، فسوف تجد ان سعره في بداية اليوم يختلف عن سعره في منتصف اليوم وكذلك عن سعره في التعاملات المسائية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم احدث الأسعار التي سجلها هذا المعدن الأصفر اليوم فيما يلي.

سعر الذهب اليوم

لقد ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023م، في كل العيارات الخاصة به المختلفة، وذلك حتى سجل ما يلي في العيارات المختلفة له:

بلغ الثمن الذهب اليوم الثلاثاء الموافق من 12 ديسمبر 2023 عيار 24 لما يقرب من حوالي 3189 جنيه مصري.

كذلك قد ارتفع ثمن الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق من 12 ديسمبر 2023، حتى سجل ما يقرب من حوالي 2790 جنيه مصري.

هذا بجانب ان ثمن جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء الموافق من 12 ديسمبر 2023 قد ارتفع أيضًا، فقد بلغ لما يقرب من حوالي 2391 جنيه مصري.

كذلك أن الجنيه الذهب بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 12 ديسمبر 2023 لما يقرب من حوالي 22,320 جنيه مصري.

سعر الذهب عالميًا

في الحقيقة أن سعر الذهب عالميا جاء منخفض لجلستين بشكل متتالي حتى فقد حوالي 47 دولار من القيمة التي تتعلق به ويتداول اعلى مستوى الدعم 1975 دولار وذلك للأونصة قبل ان يصعد مجددا حتى يكون متذبذب ويكون بحاله التداولات الهادئة مع ترقب الأسواق للبيانات الخاصة بالتضخم الأمريكية والتأثير المتعلق بها على الحركة المتعلقة بالدولار، وأيضا على الذهب بالتبعية.