تفاصيل العرض الترويجي للعبة GTA 6 الآن جاتا 6 لديها إصدار أخيرًا وتحميلها بواسطة Rockstar Games

العرض الترويجي للعبة GTA 6، تم تسريب لعبة GTA 6 في عام 2022 قبل الكشف عن المقطع الدعائي الرسمي لها في وقت سابق من هذا الشهر، وقد كشفت تلك الحادثة الكثير عن اللعبة، تعرف اللاعبون على بعض الميزات الجديدة لهذا العنوان وإعداداته وحتى الأبطال. على الرغم من أن معظم مقاطع الفيديو المسربة تمت إزالتها من الإنترنت بسبب مشكلات قانونية، إلا أنها تظهر أحيانًا على الإنترنت.

GTA 6 الآن لديها إصدار أخيرًا

منذ أن كشفت Rockstar Games رسميًا عن لعبة Grand Theft Auto 6 مع أول مقطع دعائي لها في 5 ديسمبر 2023، كان المشجعون حريصين للغاية على معرفة المزيد عنها وكما هو متوقع، أكدن الفيديوهات المسربة الكثير مما تم الكشف عنه في تسريبات 2022، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب معرفته إذن، إليك خمسة أشياء كبيرة شوهدت في لقطات اللعب المسربة لعام 2022 والتي تقدم لمحة عما ستكون عليه اللعبة القادمة.

تسريبات عن لعبة Grand Theft Auto 6

أثارت تسريبات طريقة لعب GTA 6 لعام 2022 شائعات حول حقيقة وجود بطلين في هذه اللعبة، ادعى المطلعون مثل جيسون شراير أن العنوان سيحتوي على رجل أبيض وامرأة لاتينية باعتبارهما البطلين اللذين يمكن اللعب بهما، تم الكشف عن أسمائهم أيضًا على أنها جيسون ولوسيا على التوالي.

وذكر أيضًا أن اللاعبين سيكونون قادرين على التبديل بين الشخصيات حسب الرغبة. ومع ذلك، كما هو الحال في الألعاب السابقة، فمن المحتمل أن يتم فتح هذا فقط بعد وصولهم إلى نقطة معينة في القصة، كشف المقطع الدعائي الرسمي عن لوسيا باعتبارها بطل الرواية الذي يمكن اللعب به، وعلى الرغم من أنه ظهر أيضًا في دور البطولة، إلا أنه لم يتم الكشف عن اسمه ومن المتوقع أن تكشف مقطورة GTA 6 2 المزيد عنه.