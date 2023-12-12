“شوف لو اسمك فيهم” هنا Ddf كشوفات نقل النفوس في العراق الوجبة الجديدة 2024

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن كشوفات نقل النفوس في العراق للوجبة الجديدة، حيث يبحث عنها المواطنين بالعراق في الفترة الأخيرة، حيث أنها تشغل بال الكثير من الأسر والأشخاص داخل العراق، والجدير بالذكر أنه هذه الكشوف تشمل كافة الأشخاص اللذين قاموا بتغير الاسم واللقب عبر الموقع الرسمي لبوابة حكومة المواطن الإلكترونية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم طريقة استخراجها فضلاً تابعونا.

كشوفات نقل النفوس في العراق

أتاحت وزارة الداخلية العراقية إمكانية تغير الاسم والبيانات الشخصية الخاصة بالمواطن بالبطاقة الشخصية، من خلال عدد من الخطوات البسيطة، حيث يتم ذلك من خلال السجل المدني وعبر بوابة المواطن الحكومية التي أتاحتها الوزارة، حيث تقوم الوزارة بمراجعة البيانات وبعدها يتم إبلاغ المواطنين، حتي يتم العمل على تغير ما هو لازم من الاسم وباقي المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن، وبعد تغيرها تقوم الوزارة بنشر كافة الكشوف التي شملتهم هذه الوحبة الجديدة.

خطوات استخراج كشوف أسماء نقل النفوس

يمكن للمواطنين استخراج كشوفات الأسماء الخاصة بنقل النفوس للوحبة الجديدة 2024، ويتم ذلك من خلال موقع الوطن الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية العراقية، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: