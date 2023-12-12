متابعة عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 على تردد قناة Atv التركية الجديد على نايل سات

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 أصبح محل اهتمام الكثير من محبي هذا المسلسل، وخاصة بعد إعلان جزء من الحلقة 140، لذا نجد الترقب في تزايد مستمر لعرض هذه الحلقة، كما أن هناك أكثر من قناة حصلت على حقوق نقل الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان عبر شاشاتها، حيث أن كل أسبوع تعرض حلقة واحدة فقط من الجزء الخامس.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 من المقرر أن تكون على قناة ATV يوم الأربعاء المقبل 13 ديسمبر 2023 باللغة التركية الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، وتعرض الحلقة مترجمة في اليوم التالي وهو يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة 10 تعرض الحلقة بتوقيت السعودية، حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أشهر المسلسلات التاريخية التي توضح قصة قائد إسلامي يدعى عثمان بن أرطغرل الذي واجه الصليبيين والمغول بكل قوة، ليس هذا فقط بل استطاع تأسيس دولة إسلامية قوية لتوحيد جميع المسلمين حول العالم، حيث يقوم موقع ماي سيما وموقع قصة عشق بعرض حلقات الجزء الخامس أول بأول، وقناة اليرموك الأردنية تعرض أيضًا جميع الحلقات الجديدة، وذلك بهدف تلبية رغبات المشاهد العربي العاشق لهذا المسلسل التاريخي.

تردد قناة ATV التركية الناقلة المؤسس عثمان

منذ بدء إعلان الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان، فإن على الفور قامت قناة إي تي في التركية بالحصول على حق عرض حلقات الموسم الخامس أول بأول، لذا يمكنك تثبيت تردد هذه القناة لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 كما موضح على النحو التالي: