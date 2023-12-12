“حلقة جديدة” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140 الجديدة مترجمة على جميع القنوات الناقلة الموسم الخامس

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140 ينتظرها العديد من متابعي المسلسل، وذلك لمعرفة إذا كان ستكون نهاية يعقوب، وكيف يهرب فاسيليس من قبيلة يعقوب، وماذا سيحدث في المواجهة المرتقبة بين عثمان ويعقوب، كل هذه التساؤلات تدور في أذهان متابعي المسلسل عن الحلقة الجديدة، لذا ينتظروها على أحر من الجمر.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140 من المتوقع أن تشهد أحداث مشتعلة بين عثمان بن أرطغرل ويعقوب، وأيضًا بين مواجهة البيزنطيين والمغول، ولكن تعتبر أقوى المواجهات هي مواجهة يعقوب والمؤسس عثمان، حيث في الإعلان الذي تم عرضه للحلقة 140 تبين أن أحدهم ستكون نهايته، وخاصة بعدما قاموا الأعداء بتدمير التحالف الذي كان بين المؤسس عثمان ويعقوب، حيث بسبب تصرع يعقوب وغضبه تحول الصراع بين الأتراك وبين بعضهم، لذا بسبب عصبية يعقوب أصبح أمام الأعداء فرصة مميزة لتحقيق نجاحات مميزة في حملاتهم التي يخططون لها، لذا نلاحظ أن خلال الحلقة 140 يستمر المغول في السيطرة على جميع القوافل التركية، وهذا جعل المؤسس عثمان يغضب، وأكثر ما زاد الفتنة بين يعقوب وعثمان هو فاسيليس الذي صدق كلامه يعقوب ولم يصدق كلام بايندر وعلاء الدين، كما من المتوقع خلال هذه الحلقة أن يرسل عثمان جيش خلف المغول، ولكن هذا بعد تدبير خطة محكمة حتى يقع بها فيصل، أو قد يقوم بالتخلص من يعقوب كل هذه توقعات للحلقة.

موعد عرض الحلقة 140 من مسلسل قيامة عثمان

إن عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 يكون يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر على قناة إي تي في التركية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية يتم عرض الحلقة مدبلجة وكاملة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، وذلك لأن كل أسبوع يتم عرض حلقة واحدة من المسلسل.