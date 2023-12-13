هُنا: برابط شغال ومباشر التسجيل في منصه الدعم الاجتماعى المباشر Asd.ma للاستفادة من الدعم المالكي المغرب

التسجيل في منصه الدعم الاجتماعى المباشر Asd.ma للاستفادة من الدعم المالكي المغرب هي أكثر الموضوعات الهامة والتي تكتظ بها محركات البحث وصفحات التواصل الاحتماعي بالمغرب، حيث يرغب العديد من المواطنين والمقيمين بالمغرب معرفة تفاصيل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وكيفية التسجيل، ولذا خصصنا مقالنا لسرد كافة الإجابات التي يجتاح لمعرفتها الراغبين في التسجيل في منصه الدعم الاجتماعى المباشر Asm.ma.

منصة الدعم المالي المباشر Asm.ma في المغرب

تعتبر منصة Asm.ma بمثابة بوابة رقمية تسهل عملية التسجيل والحصول على الدعم المالي المباشر من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتعبئة النموذج المطلوب.

ويتطلب استفادة الأسر والأفراد من الدعم المالي المباشر إنجاز إجراءات التسجيل أولاً، وفتح حساب بنكي لدي إحدى الوكالات المعتمدة المتاحة، بما فيها: كاش بليوس، ضمان كاش، شعبي كاش، Chaabi Cash، بريد بنك، لانا كاش و بريد كاش، Barid Cash.

شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر Asd.ma…منصة الدعم المالي المباشر في المغرب تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المالي المباشر لهم، وقد تم إطلاق منصة رقمية لتسجيل الأفراد الراغبين في الحصول على هذا الدعم، ويمكن للأفراد تقديم طلباتهم حتى نهاية ديسمبر 2023.

الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر asd.ma تتطلب أن يتوافر لدى مقدم الطلب عدد من الشروط وهي:

أن يكون رب الأسرة مسجلاً في السجل الاجتماعي الموحد.

يجب أن يكون رب الأسرة مواطنًا مغربيًا، وأن يكون مسجلاً في السجل الوطني.

الإقامة الدائمة في المغرب “للمقيمين الأجانب”.

لابد أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة والمستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر Asd.ma وتتمثل فيما يلي:

الأشخاص ذي الإعاقة الذهنية/ الجسدية/الحسية/ المركبة.

أن يكونوا من ذوي الدخل المحدود.

لينـــك التسجيل في منصه الدعم الاجتماعى المباشر Asd.ma

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين بالمغرب الذين تتوافر لديهم شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر التسجيل في منصة asd.ma من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي “هنــــــا” واتباع الخطوات المطلوبة.