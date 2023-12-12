“دونلوود من هنا“ كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في عموم العراق 2024 موقع الوزارة

اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة من اكثر الاشياء التي يبحث عنها المواطنين داخل العراق وذلك بعد اعلان وزارة الداخلية عن الاسماء الخاصة بنقل النفوس وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها بواسطة الاحوال المدنية التي تخضع تحت رقابة وزارة الداخلية، حيث تعتبر تلك الخدمة من اهم الخدمات وطرق الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها وذلك لمساعدتهم في حل جميع المشاكل التي تواجههم أثناء انهاء جميع المعاملات في ظل سعي الدولة لراحة المواطنين ومساعدتهم بشكل أكبر.

اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لاستخراج اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة وسوف نتعرف عليها فيما يلي:

في البداية لابد من الدخول على بوابة حكومة المواطن الإلكترونية “من هنا“.

ثم يجب النقر على اختيار الوجبة التي ترغب بها.

ثم يجب ملئ استمارة الحصول على كشوفات المشمولين.

ثم نقوم بالنقر على استخراج الكشوفات.

مستندات نقل النفوس في العراق لعام 2023

هناك بعض الخطوات والمستندات التي يجب اتباعها أو توافرها في حالة الرغبة بتغير الإسم واللقب سواء كان في الأوراق الرسمية أو بطاقة الهوية والتي سنتعرف عليها فيما يلي: