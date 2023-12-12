شوف أسمك قبل القبض|.. ما هي خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

قام عدد هائل من المواطنين بالبحث لمعرفة الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، حيث يقدم الدعم لكل من يتوافق مع معاييره، ويتم تقديم البرنامج بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود والذين يستوفون شروط البرنامج، في هذا المقال، سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة المشمولة في البرنامج.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

يمكنك الحصول على الدعم المقدم من برنامج تكافل وكرامة عبر اتباع هذه الخطوات:

– الحصول على الجنسية المصرية.

– الإقامة الدائمة في المملكة.

– عدم وجود تأمين اجتماعي لدى المتقدم.

– عدم وجود دخل شهري ثابت للمواطن.

– تحديد حدود دخل شهري محدودة للمتقدم.

– توفر المتقدم ضمن الفئات المستحقة للدعم.

– تقديم المستندات الضرورية للحصول على الدعم.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكنك معرفة الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة عبر اتباع هذه الخطوات:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. أدخل الرقم القومي للمواطن.

3. انقر على زر “استعلام” لتلقي الدعم من البرنامج بسهولة ويسر.