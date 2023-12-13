ابنك مش هيمل أبدًا .. تردد قناة طيور بيبي بأعلى إشارة على النايل سات 2024

هناك عدد هائل للغاية من المواطنين يتساءلون عن تردد قناة طيور بيبي، حيث إن تلك القناة تكون من القنوات المميزة والجميلة التي تظل تبث المحتوى الخاص بها طوال اليوم، كذلك أن تلك القناة يحبها للغاية الأطفال الصغار، هذا بجانب أن لها مميزات كثيرة للغاية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف سويًا على أحدث تردد خاص بها.

تردد قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي تكون من القنوات الجميلة والمميزة التي تبث كثير من الأغاني والأفلام الكرتونية التي يحبها الأطفال الصغار، كما أن تلك القناة تقوم ببث العديد من البرامج الهادفة التعليمية، التي من خلالها يتعلم الأطفال الصغار العديد من الأمور الجيدة، وفيما يلي أحدث تردد لتلك القناة:

التردد: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط تردد قناة طيور بيبي

هذه القناة من الممكن أن يتم ضبطها بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: اذهب للإعدادات.

الخطوة الثانية: اختر زر “التركيب”.

الخطوة الثالثة: انتقي زر “تثبيت يدوي”.

الخطوة الرابعة: أدخل التردد.

الخطوة الأخيرة: انقر على زر “تنزيل”.

مميزات قناة طيور بيبي

هذه القناة تتميز بالعديد من المميزات التي لا حصر لها، حيث إن من جملة تلك المميزات كل ما يلي: