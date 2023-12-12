عاجل .. نتائج القبول في كلية الملك خالد لحملة الشهادة الجامعية

نتائج القبول في كُلِّيَّة الملك خالد: أعلنت كُلِّيَّة الملك خالد العسكرية، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، نتائج القبول الأولي لحملة الشهادة الجامعية، للعام الدراسي القادم 1445، حيث، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج الآن من خلال زيارة موقع الكُلِّيَّة واتباع تعليمات الاطلاع على النتيجة للحصول عليها، كما يجب على الطلاب المقبولين الحضور في المواعيد المحددة لمراجعة التعليمات بشأن قبولهم في الجامعة، مع إحضار المستندات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن نتائج كُلِّيَّة الملك خالد لحملة الشهادة الجامعية

يتم الاطلاع على نتائج القبول لحملة الشهادة الجامعية في كُلِّيَّة الملك خالد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على جوجل واكتب كُلِّيَّة الملك خالد العسكرية. قم بالدخول على إدارة القبول والتسجيل. اضغط على التسجيل والنتائج. بعد ذلك يتم دخولك على رابط النتائج، قم بالضغط عليه. ادخل بياناتك الشخصية (رَقَم الهُوِيَّة، ورقم الطالب). انقر على عرض.

يتم عرض نتيجة القبول أمامك، في حالة نجاح الطالب وتجاوزه اختبارات القبول، يجب عليه التأكد من موعد المراجعة لكي يحضر فيها، ولا يتخلف عنه فيتسبب ذلك في رفضه من القبول في الكُلِّيَّة، وعليه أيضا أن يعلم ما هي المتطلبات التي لابد أن يحضر بها عند المراجعة.

ما هي شروط الحضور الطلاب الذين تم قبولهم للكلية؟

يشترط عند الحضور الطلاب بعد قبولهم في كُلِّيَّة الملك خالد الآتي: