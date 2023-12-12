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“بأقوى العروض والتخفيضات” عروض كبرى من بيم في شهر ديسمبر تسوق الآن
عروض بيم
يبحث الكثير من المواطنين عن الأماكن التي تقدم عروض وتخفيضات بسبب غلاء أسعار المنتجات واستغلال التجار، فلذلك يقدم سوق بيم عروض وتخفيضات على جميع منتجاتها لذلك يكون الإقبال عليه شديد ففي هذا المقال سوف نتعرف على العروض التي يقدمها بيم في شهر ديسمبر على المنتجات والسلع المختلفة كالجبن والمجمدات والمنظفات وغيرها.
فروع سوق بيم في مصر
يتوفر في مصر أكثر من ثلاثمائة فرع لأسواق بيم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية يتمكن كل المواطنين من البحث عن اقرب فرع له في محافظته، ويمكن الاستفادة من كافة العروض والخصومات المتاحة في جميع الفروع على مستوى مصر.
عروض كبرى من بيم في شهر ديسمبر
يقدم سوق بيم العديد من العروض والتخفيضات على منتجات مختلفة منها الجبن والأدوات الكهربائية والمجمدات وغيرها ومن ضمن هذه العروض ما يلي:
- أربع قطع صابون ريفولي يتم شرائها بمبلغ 35 جنيه بدلًا من 40 جنيهًا.
- علبة عصير سعة 200مل يتم شرائها بمبلغ 7جنيهات.
- زجاجة زيت عباد الشمس سعة خمسة لترات يتم شرائها بمبلغ 90 جنيه بدلًا من 96 جنيه.
- زجاجة زيت عباد الشمس بلانك سعرها 95 جنيه بدلًا من 108 جنيه
- علبة جبنة مثلثات عدد 16 قطعة سعرها 32 جنيه.
- كيلو بانيه يتم شرائه بسعر 123 جنيه.
- لانشون وزن 250جرام يتم شرائه بسعر 39 جنيه.
- السمبوسك باللحم حلواني سعره 75جنيه.
- كرتونة بيض عدد 30 بيضة سعرها 125 جنيه بدلًا من 130 جنيه.