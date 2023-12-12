شهر الغفران يقترب|.. كم باقي على شهر رمضان المبارك 1445 وما هو موعد عيد الفطر المبارك 2024

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة الزمن المتبقي حتى حلول شهر رمضان الكريم، والذي يقترب بشكل واضح مع مضي ثلاثة أشهر تقريبًا، ويعد شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، حيث يتسم بالعبادة والتقرب إلى الله، ويجسد قيم الرحمة والغفران، ويعتبر هذا الشهر من أعظم الفرص لتحقيق رضا الله والفوز بالخير والبركة، وسنوضح جميع التفاصيل المتعلقة به في مقالنا بشكل دقيق.

كم باقي على شهر رمضان 1445

انتشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة حول الوقت المتبقي حتى حلول شهر رمضان 1445، حيث يسعى الناس للتحضير لاستقبال هذا الشهر الفضيل، ووفقًا للبحوث الفلكية، أعلنت أن اليوم الأول من شهر رمضان المبارك سيكون في 11 مارس 2024، بعد رصد هلال شهر شعبان 1445.

ويعد شهر رمضان التاسع في التقويم الهجري، يسبقه شهر شعبان، ويُنصح بالصيام فيه استعدادًا له، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه “شهر يغفل عنه كثيرون.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

وفقًا للحسابات الفلكية، يبقى حوالي ثلاثة أشهر وأيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت دار الإفتاء أن عدة شهر رمضان لهذا العام ستتألف من 30 يومًا، مما يُحدد موعد عيد الفطر المبارك في يوم الثلاثاء، 12 أبريل 2024. يتبقى حوالي أربعة أشهر، وآخر أيام شهر رمضان المبارك ستكون في 11 أبريل، وهو يوم وقفة عيد الفطر المبارك، مما يمثل شهرًا كاملاً من 30 يومًا.