هسة spa.gov.iq تحميل كشوفات الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 استعلم عن اسمك الان

سارت كشوفات الرعاية الاجتماعية من بين أهم المواضيع بحثًا في مختلف محافظات العراق، بما تقوم على منح شريحة كبيرة من المواطنين في دولة العراق، والعمل على تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم، إضافة إلى أنها تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ملائمة، والحصول على مستوى معيشي ملائم عقب الإرتفاع الكبير التي تشهده الأسعار، وفي مقال اليوم نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالرعاية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

هناك مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في الرعاية الاجتماعية، والحصول على الدعم المقدم، كما على النحو الأتي:-

يجب وأن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

لابد وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق.

يجب وأن يتراوح عمر المتقدم من الذكور من 18 إلى 60 عامًا.

وأن يتراوح عمر السيدات من 15 إلى 55 عامًا.

ألا يقل عدد الأفراد في الأسرة عن 4 أفراد لكي يتمكن من التسجيل.

عدم إمتلاك أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

إرفاق جميع الوثائق التي تُثبت استحقاقه.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

من أجل القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا للنحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

التوجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

القيام بإدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة والدفعة.

إدخال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

أن يتم الضغط على زر “استخراج الكشوفات”.

ليتم التعرف في النهاية عن جميع الأسماء المقبولة.

وتبذل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الحالي إنهاء فحص جميع الطلبات المقدمة للوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، لكي يتم الحصول عليها من قبل جميع المشمولين في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى أنه لم يتبق سوى رصد الأسماء المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على المنحة، ومن ثم سيتم الإعلان عن الكشوفات.