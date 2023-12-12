لينك ca.iq رابط استخراج كشوفات نقل النفوس 2024 الوجبة الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية العراقية جميع المحافظات

رابط استخراج كشوفات نقل النفوس 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن رابط استخراج كشوفات نقل النفوس 2024 في عموم المحافظات العراقية، حيث تحرص الحكومة العراقية على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية للمواطنين بشكل ميسر توفيرا للوقت والتعب، وخلال الساعات الماضية شهد “جوجل” عمليات بحث قياسية حول كشوفات نقل النفوس 2024 الوجبة الجديدة.

رابط استخراج كشوفات نقل النفوس 2024

وقد تم تفعيل رابط استخراج كشوفات نقل النفوس 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية، وخدمة نقل النفوس ي خدمة إلكترونية يتم تقديمها عبر موقع حكومة المواطن الإلكترونية، ويستفيد من هذه الخدمة في العراق كل من يرغبون في تغيير أسمائهم واللقب الخاص بهم، حيث يقوم الراغبين في ذلك بالتسجيل في موقع بوابة المواطن الالكتروني، وتقوم وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن أسماء المقبولين في خدمة نقل النفوس 2024 عبر موقعها الرسمي، ولمعرفة أسماء الوجبة الجديدة للمقبولين في خدمة نقل النفوس 2024 اتبع تلك الخطوات:

الدخول على موقع وزارة الداخلية العراقية الإلكتروني.

أو الدخول على موقع بوابة المواطن الإلكترونية

قم باختيار ايقونة “خدمات إلكترونية”.

الآن من خلال المتاح امامك اختر استعلام خدمة نقل النفوس 2024.

ادخل رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بادخال الاسم بشكل صحيح.

تحديد أماكن تغيير الاسم أو اللقب.

الضغط على زر “استعلام”.

المستندات المطلوبة لخدمة نقل النفوس 2024

واليكم المستندات اللازمة التي حددتها وزارة الداخلية العراقية للاستفادة من خدمة نقل النفوس 2024

بطاقة الأحوال المدنية.

نسخة من البطاقة السكنية للمتقدم.

صورة من البطاقة التموينية للمتقدم.

البطاقة الانتخابية للمتقدم.

ومن المعروف أن خدمة نقل النفوس 2024 واحدا من ابرز الخدمات الالكترونية التي اطلقتها وزارة الداخلية العراقية مؤخرا من أجل تسهيل عملية تغيير الإسم واللقب الخاص بالمواطن، حتى أنها توفر الوقت والجهد عليهم.

الآن يمكنك زيارة رابط استخراج كشوفات نقل النفوس 2024 والاستعلام عن اسماء خدمة نقل النفوس بسهولة وبشكل الكتروني، حيث تعد تلك الخدمات من أهم الخدمات المقدمة بالعراق والتي تعمل على خدمةالمواطنين، ويمكنك تحميل الملفات باتباع الخطوات السابقة.