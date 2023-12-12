وصل كام؟!! نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024 هيكون 100 جنية .. هتصرف بيهم 4 زيت و2 سكر

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية عن نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024 حيث لم يتم صدور أي قرارات جديدة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين وأن نصيب الفرد ثابت بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد يحصل بها المواطن على السلع الأساسية بأسعار مخفضة توفرها وزارة التموين في الكثير من منافذ وزارة التموين على مستوى الجمهورية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024.

نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024 ثابت بقيمة 50 جنيهًا للفرد يحصل بها على زجاجة زيت 800 جرام وكيلو جرام سكر ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة حول زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين أو إلغاء صرف السكر وتوفيره ضمن السلع التموينية ، ومن الجدير بالذكر أنه تم توفير السكر الحر بسعر 27 جنيهًا على بطاقات التموين ويمكن الحصول عليه بكل سهولة من خلال منافذ وزارة التموين المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024

بعد معرفة نصيب الفرد في تموين شهر يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024 وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 وتستمر عملية صرف السلع التموينية طوال شهر يناير 2024 ، وتوفر وزارة التموين أكثر من 32 سلعة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين يتم صرفها بالبطاقة التموينية.