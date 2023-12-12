طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط في 5 دقائق هشة وخفيفة

تعتبر كيكة البرتقال واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشهية والممتعة للغاية، والتي يفضل البعض تناولها في وجبة الإفطار أو تناولها كنوع من أنواع التحلية، وتتميز كيكة البرتقال عن غيرها بمكونات الغنية جداً بالفيتامينات ذات القيمة الغذائية العالية منها البرتقال الغني بفيتامين سي والبيض الغني بالبروتين، وتتميز بسهولة تحضيرها في 5 دقائق فقط ومكونات اقتصادية غير مكلفة، وهي تعتبر من الحلويات التي تفرض نفسها بقوة في المناسبات المختلفة سواء أعياد الميلاد أو الأعياد وغيرها، وخلال هذه السطور التالية نوافيكم طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات كيكة البرتقال

3 كوب دقيق.

3 حبات بيض.

2 كيس فانيليا.

كوب ونصف سكر.

كيس بكينج بودر.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

رشة ملح.

نصف كوب عصير برتقال فريش.

نصف كوب لبن.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

طريقة التحضير

في بولة مناسبة نضع الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ويترك جانباً.

في وعاء الخلاط الكهربائي نضع اللبن مع السكر والزيت وبشر البرتقال والعصير ونخفقهما معاً جيداً.

ثم نضيف البيض مع الفانيليا والخل ونستمر في خفق المكونات جيداً ليكون الخليط متجانس وكريمي.

نقوم بإضافة المكونات السائلة إلى المكونات الجافة ونقلبهما بالمضرب السلك اليدوي في اتجاه واحد لمنع دخول الهواء.

نحضر صينية الكيكة وتدهن بالقليل من السمن ورشة دقيق ويصب فيها خليط كيكة البرتقال.

ندخل الصينية الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة حتى تنضج الكيكة تماماً.

تخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم بجانب كوب الشاي وبالهناء والشفاء.

ملحوظة: يمكن اختبار نضج الكيكة من خلال غرز خلة أسنان نظيفة في الكيكة، فإذا خرجت دون عجينة فهذا يؤكد نضجها تماماً والعكس صحيح.