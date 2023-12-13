رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان للعاطلين 1445 وشروط القبول

برنامَج سند الذي يقدمه الأمير محمد بن سلمان، هو أحد البرامج الدعم الذي يقدم دعما للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، كما أن البرنامَج يقدم دعما للمقبلين على الزواج، تم وضع عدة شروط ومعايير للبرنامج ليستحق المتقدم الحصول على الدعم، هل يؤثر هذا الدعم على غيره من أنواع الدعم الأخرى مثل الضمان المطور وحساب المواطن، وكيف يمكنك الحصول على الدعم، هذا ما سنذكره من خلال مقالنا.

خطوات التسجيل في برنامَج سند محمد بن سلمان

يمكنك التسجيل في برنامَج سند محمد سلمان من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع سند محمد بن سلمان. سجل بيناتك ورقم هاتفك، أو عن طريق النفاذ. يرسل لك رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق. ادخل رمز التحقق، لتحقق من هويتك ثم اضغط تسجيل. بعد الدخول إلى موقع البرنامَج يخبرك بأن الطلب غير مكتمل، ولكي تكمل الطلب عليك باتباع التالي: اضغط على اختبار دورة الوعي المالي وهي تشمل على (الاستثمار، والادخار، والاقتراض). بعد الانتهاء من دورة الدعم المالي والحصول على نسبة 60% بحد أدني، قم بتقديم الطلب.

وبذلك تكون قد قمت بتسجيل طلبك في دعم سند محمد بن سلمان.

هل يؤثر سند محمد بن سلمان على غيره من الدعم؟

دعم برنامَج “سند محمد بن سلمان” لا يؤثر على الدعم الذي يحصل عليه المستفيد من برنامَج حساب المواطن، وهو إلى ذلك لا يؤثر على أهلية واستحقاق المستفيدين من برنامَج حساب المواطن، لذلك لا يجب على المستفيدين من برنامَج حساب المواطن أن يعملوا تحديث بياناتهم في برنامَج حساب المواطن ولا غيره من الدعم الذي يحصلون عليه من جهات أخرى.