هل زادت أسعارهم أم إشاعة؟.. أسعار السلع التموينية الجديدة شهر ديسمبر 2023

في ديسمبر 2023، تكون أسعار السلع التموينية محط اهتمام شديد نتيجة ارتفاعها اللافت في الأسواق المصرية، حيث يعاني المستهلكون من زيادة تكاليف المعيشة بسبب استفحال الأسعار، ويتسارع البحث عن هذه الأسعار نتيجة جشع التجار والاستغلال الذي ينشأ عن ضيق الأزمة الناجمة عن احتكار السلع، حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة بسبب ندرة المعروض في الأسواق.

أسعار السلع التموينية الجديدة ديسمبر 2023

بعد ارتفاع أسعار السكر في الأسواق إلى 50 جنيهًا، زادت أهمية البحث عن أسعار السلع التموينية في ديسمبر 2023، وكان لهذا تأثير ملحوظ على حصص المواطنين المدرجين في منظومة الدعم في جميع محافظات الجمهورية، أكد وزير التموين، الدكتور علي مصلحي، أن أسعار السلع المدعمة من الدولة للمواطنين تظل كما هي، حيث سُجل سعر كيلو السكر حوالي 12.60 جنيه عبر بطاقات التموين، وكذلك سُجل سعر كيلو الأرز بنفس السعر عبر نفس الوسيلة.

وسُجلت أسعار بعض السلع التموينية في ديسمبر 2023 عبر بطاقات التموين كما يلي:

– زجاجة الزيت وزن 800 جرام: نحو 30 جنيه.

– كيس المكرونة وزن 800 جرام: نحو 13 جنيه.

– كيلو العدس المجروش وزن 500 جرام: نحو 21 جنيه.

– كيس المكرونة وزن 400 جرام: نحو 6.50 جنيه.

– عبوة الفول المعبأة وزن 500 جرام: نحو 9 جنيه.

– كيلو الدقيق: نحو 23.56 جنيه.

عدد المستفيدين من السلع التموينية حسب البطاقات التموينية

تستفيد حوالي 46 مليون مواطن من مختلف محافظات الجمهورية من منظومة دعم السلع الغذائية عبر بطاقات التموين، بينما يستفيد حوالي 76 مليون مواطن من دعم الخبز عبر نفس الوسيلة في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك الأطفال الذين تمنحهم الدولة حق الحصول على رغيف الخبز المدعم من سن العاشرة.

يحصل كل فرد مسجل في منظومة الدعم على سلع غذائية تقدر قيمتها بـ 50 جنيهًا عبر بطاقات التموين في جميع محافظات الجمهورية وفقًا لمنظومة الدعم.