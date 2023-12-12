بعائد كبير يصل إلى 22%.. أسعار شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة استثمر فلوسك صح

يسعى البنك الأهلي المصري على توفير العملات بأنواعها المختلفة وذلك من خلال الشهادات، فأصبح ذلك الأمر يتصدر محركات البحث نظرًا لأهميته الكبيرة بالنسبة للكثير الذين يرغبون في استثمار الأموال، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم أنواع شهادات الاستثمار المقدمة من خلال البنك الأهلى المصري.

أسعار شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

أولًا الشهادة البلاتينية

إليكم التفاصيل الخاصة بهذه الشهادة:

يمكن استثمار الأموال بحد أدنى ألف جنيه من خلال شراء الشهادة البلاتينية، والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات.

الأرباح المستخرجة من الشهادة تصل إلى 19 % في الشهر.

يمكن الحصول على القروض من خلال ضمان هذه الشهادة.

يسمح باسترداد قيمة الشهادة خلال الفترة الأولى التي لا تزيد عن ستة أشهر وذلك حسب شروط وقواعد.

ثانيًا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

إليكم البيانات المتعلقة بهذه الشهادة:

يمكن استثمار الأموال بحد أدنى ألف جنيه من خلال شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات.

الأرباح المستخرجة من الشهادة تصل إلى 22 % في العام الأول، أما العام الثاني يصل الربح إلى 18 %، كما أن الربح من العام الثالث يصل إلى 16 %.

يمكن الحصول على القروض بضمان هذه الشهادة.

يسمح باسترداد قيمة الشهادة خلال ستة أشهر فقط.

ثالثًا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

إليكم تفاصيل هذه الشهادة:

يمكن شراء الشهادة بأقل سعر هو ألف جنيه، ومدتها ثلاث سنوات.

الأرباح المستخرجة من الشهادة تصل إلى 19.5% في العام الواحد.

رابعًا الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

إليكم تفاصيل الشهادة في السطور التالية: