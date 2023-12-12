pdf مظلتي.. كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 شهر ديسمبر عبر موقع الوزارة الرسمي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يعد البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 هو أهم ما يشغل بال المواطنين خلال الفترة الراهنة، حيث من المتوقع أن تصرف الدفعة الجديدة بالتزامن مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، ليتم الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية الرسمي ليتم الاطلاع عليها وتحميل الملفات في ثواني.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكنك الاستعلام وتحميل جميع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر موقع الوزارة في أقل دقيقة فور الاعلان عنها، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال فحص الطلبات المقدمة خلال ساعات من الآن لاختيار الاشد احتياجا ليستفيدوا من راتب الرعاية الاجتماعية، واليكم خطوات استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر موقع الوزارة فقط اتبع ما يلي:

أولاً، يتم زيارة موقع وزارة العمل العراقية، أو زيارة موقع مظلتي.

الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية، ثم التوجه باختيار الوجبة الأخيرة المرجو الاستعلام عنها.

اضغط على كلمة تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ليتم تحميل الملفات فورا على جهازك.

سيتم تحميل جميع الكشوفات بصيغة pdf على جهازك.

افتح الملفات وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

وهناك عدة شروط أطلقتها وزارة العمل العراقية ليتم التأكد من صحة توافرها في كل مواطن يرغب في الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في العراق.

يستهدف الدعم الفئة العمرية التي تتراوح من 18 حتى 60 عاماً للرجال و18 حتى 55 عاماً للسيدات.

لا يقل عدد افراد الاسرة عن 4 افراد.

ألا يكون المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم الاجتماعي مندرج تحت أي برامج دعم أخرى.

عبر زيارة منصة مظلتي يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بسهولة بعد أن يتم الاعلان عنها بشكل رسمي، على أن يتم صرف اخر وجبة بالتزامن مع اخر الشهر الجاري للمستحقين.