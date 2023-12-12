باقي كام يوم “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023” بزيادة جديدة قدرها 450

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 حيث يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي ، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 بنسبة 15% وذلك حسب قرارات رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي وذلك لمساندة جميع المواطنين في تخطي الظروف المعيشية الصعبة وغلاء أسعار جميع المنتجات في الأسواق وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين المستحقين للحصول على معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ويبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 ديسمبر 2023 والذي يوافق يوم الجمعة القادمة والتي تعتبر اجازة رسمية فيبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم السبت الموافق 16 ديسمبر الجاري ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم للكثير من الأسر المصرية تحت خط الفقر ومحدودي الدخل.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

بعد التعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي وذلك عبر الخطوات التالية :