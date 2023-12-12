كيف يتم التقديم على الكلية العسكرية.. العراق واهم الشروط

التسجيل في الكلية العسكرية العراقية يأتي بعد اكتمال المرحلة الثانوية، ويتم هذا التسجيل لأن الكلية تعد واحدة من الكليات المتميزة من خلالها، يخرج العديد من الأبطال والقادة العسكريين المتميزين، الذين يتركون بصمة قوية في المجتمع العراقي يمكن الوصول إلى رابط التسجيل في الكلية العسكرية العراقية عبر الإنترنت وتتسم هذه الكلية بالتميز، حيث يتلقى طلابها تعليمًا عسكريًا فعّالًا وتُفرض مجموعة من الشروط والمعايير للقبول في هذه الكلية، بهدف اختيار الأفراد ذوي الإمكانيات والتحفيز للانضمام إلى صفوف القيادات العسكرية المستقبلية.

كيف يتم التقديم على الكلية العسكرية

نوضح لكم تفاصيل التقديم الكلية العسكرية بالخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع العراقية.

الضغط على رابط “الكلية العسكرية”.

ملء استمارة التقديم الإلكترونية.

طباعة استمارة التقديم.

جلب المستندات المطلوبة إلى الكلية العسكرية.

يجب تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم، وهي: استمارة التقديم الإلكترونية ونسخة ضوئية من وثيقة التخرج المدرسية وشهادة الوفاة (طبق الأصل ونسخة مصورة ملونة عدد 4) في حالة وفاة أحد الوالدين أو كلاهما

يجب أن تكون المستندات المطلوبة أصلية وموثقة ويجب أن تكون صورة وثيقة التخرج (Graduate certificate) معنونة بشكل خاص إلى الكلية العسكرية سيتم الإعلان عن نتائج القبول على موقع وزارة الدفاع العراقية.

شروط التقديم على الكلية العسكرية دورة 114