رسميًا “موعد تقديم اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2024” .. خطوات الاعتراضات بكل سهولة

مع انقضاء فترة امتحانات السبر الترشيحي في سوريا للعام الدراسي 2023-2024، يتجه اهتمام الطلاب الآن إلى مرحلة تسجيل الاعتراضات على النتائج، يعكس هذا الإهتمام رغبة الطلاب في ضمان الحصول على تقييم عادل وتصحيح دقيق لأي أخطاء قد تكون قد حدثت في تصحيح الامتحانات.

موعد تقديم اعتراضات نتائج السبر الترشيحي

تعتبر عملية تسجيل الاعتراضات خطوة ضرورية وفعّالة للطلاب الذين يطمحون لتصحيح أية أخطاء محتملة في تصحيح الامتحانات، هذه الفرصة تمكنهم من تحسين درجاتهم وضمان تقدير دقيق لجهودهم الأكاديمية.

إجراءات تسجيل الاعتراض

عملية تسجيل الاعتراض تتم بسهولة عبر الانترنت عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، يتعين على الطلاب الراغبين في تقديم اعتراضاتهم القيام بالخطوات التالية:

قم بزيارة صفحة وزارة التربية والتعليم السورية https://moed.gov.sy/site/

اختر “الخدمات الإلكترونية للطالب”.

اختر “تسجيل اعتراضات السبر الترشيحي 2023-2024”.

سجل البيانات المطلوبة.

حدد المواد التي تود الاعتراض عليها.

اضغط على “أرسال طلب الاعتراضات”.

التسجيل في المقر الامتحاني

بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني، يمكن للطلاب الذين يجدون صعوبة في التسجيل عبر الإنترنت التوجه إلى المقر الامتحاني.

يجب دفع رسوم الاستمارة لاستكمال الطلب بنجاح.

تحديد رسوم التسجيل

تحدد الوزارة فترة محددة لتسجيل الاعتراضات، وتنصح بسداد الرسوم المطلوبة في وقت مبكر لتأمين تقديم الاعتراض بنجاح.

الانتظار لنتائج الاعتراض