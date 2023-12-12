عرفت هتقبض كام ولا لسه؟َ “المالية تزف بشرى سعيدة 500 جنية لكل مواطن” .. رابط الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين

مع اقتراب موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين وقد أعلنت وزارة المالية أنه يمكن الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين بالرقم القومي عبر موقع وزارة المالية أو موقع الهيئة التابع لها الموظف ، وتم زيادة رواتب الموظفين خلال شهر سبتمبر الماضي بقرار من رئيس الجمهورية لمساندة جميع المواطنين في تخطي الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها جميع أفراد المجتمع خلال الشهور الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 وذلك عبر موقع وزارة المالية عن طريق الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة المالية من هنا. ثم يجب اختيار “الاستعلامات”. ثم اضغط على “الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين”. ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من الرقم القومي والاسم ومحل العمل. ثم قم بكتابة اسم الهيئة التابع لها. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر قيمة راتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة المقررة.

موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

بعد الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين يبحث الكثير من الموظفين عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 والتي تبدأ يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر القادم وتستمر لمدة 5 أيام متتالية وسوف يتم صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية بقيمة 500 جنيهًا لجميع الموظفين.