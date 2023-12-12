بزيادة جديدة 450 جنية “موعد إيداع معاشات تكافل وكرامة 2023 شهر ديسمبر” التضامن تزف بشرى سارة

مع اقتراب موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023، يتزايد الفضول لدى الكثير من الأسر المصرية، حيث يسودها مزيج من الحماس والترقب لاكتشاف المزيد حول الزيادة الجديدة التي أُعلن عنها بنسبة 15% في سبتمبر الماضي، إن معاش تكافل وكرامة الذي يعد عاملاً أساسيًا في الدعم الاجتماعي، يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يتساءل الكثيرون عن كيفية تأثير هذه الزيادة في إعانة الأسر وكيف ستلبي احتياجاتها في ظل التضاؤل المستمر للقدرة الشرائية والتغيرات المستمرة في الوضع الاقتصادي.

موعد إيداع معاشات تكافل وكرامة 2023 شهر ديسمبر

في ديسمبر 2023، سيكون إطلاق زيادة معاشات تكافل وكرامة حلاً فعّالًا وملموسًا للعديد من الأسر الفقيرة والمواطنين الذين يتخبطون في أعباء اقتصادية.

يعد هذا الدعم الذي يقدم في اليوم الخامس عشر من ديسمبر 2023 نقطة تحول حيوية، حيث يسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز التوازن المالي اللازم للأسر المحتاجة.

تتيح هذه الخطوة للمستفيدين فرصة أكبر لتحسين جودة حياتهم وتحقيق استقرار مالي يعزز التنمية المستدامة.

كيفية الاستعلام

زيارة موقع استعلامات تكافل وكرامة https://tk.moss.gov.eg/

إدخال الرقم القومي للمواطن بدقة.

النقر على “استعلام”.

عرض قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر ديسمبر.

موعد وأماكن الصرف