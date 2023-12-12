يا فرحتهم بيها.. استقبلي الآن تردد قناة طيور الجنة 2023 نزليها ودلعي أطفالك

من أهم قنوات الأطفال التي تقدم الأغاني البسيطة من خلال الصور الكارتونية هي قناة طيور الجنة، والتي لها شهرة كبيرة في الوطن العربي ويتم تشغيلها في معظم المنازل، كما أن عدد كبير من الأمهات حازت على إعجابهم لما تقدمه من محتويات تناسب الأعمار الصغيرة ويمكن ترك الطفل بمشاهدتها بكل أمان، وإليكم في السطور التالية أبرز التفاصيل عنها.

تردد قناة طيور الجنة 2023 على النايل سات

يبحث الكثير من الأمهات عن تردد هذه القناة التي يحبها الأطفال وينجذبون إليها بشكل كبير عند سماع أغانيها، وإليكم التردد الخاص بها:

تردد القناة: 11315.

بينما يكون معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة 2023 على العرب سات

يسمح باستقبال هذه القناة على مختلف الأقمار الصناعية الموجودة بكل سهولة، وإليكم في النقاط التالية تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11274.

متوسط الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: ¾.

ما يتم عرضه على قناة طيور الجنة

ترجع شهرة القناة الكبيرة في الوطن العربي إلى المميزات الموجودة بها، وهي تتمثل في الآتي: