وزارة التموين المصرية تحسم الجدل حول حقيقة زيادة نصيب الفرد في السلع التموينية

حقيقة زيادة نصيب الفرد في السلع التموينية ، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تعليمات بشأن زيادة حق الفرد من السلع التموينية لكل الأسر المستحقة، والأسرة التي تضم عدد أفراد أكثر دعماً لهم، ومساعدتهم تم تحقيق ذلك القرار داخل كل المحافظات، وأماكن صرف السلع، وحقيقة زيادة نصيب الفرد في السلع التموينية هو قرار أكيد تم تطبيقه فعلاً على أرض الواقع هذه الزيادة تكون بوضع مبالغ تتراوح بين 50 جنيه مصري إلى 75 جنيه مصري.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في السلع التموينية

أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تنفيذ كل تعليمات الرئيس في أسرع وقت فعلاً تم تنفيذ القرار في العام الماضي بتاريخ 1 من شهر سبتمبر كما أمر بأنه يجب ضبط، وتنظيم القواعد الخاصة بأمور صرف السلع التموينية، وقد تم بتأكيد الخبر حول حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية.

فقد تم إضافة كيلو من الأرز لكل بطاقة يقل عدد الأفراد بها عن أربعة أشخاص بينما البطاقة التموينية التي يزيد عدد أفرادها عن أربعة يصرف لها 2 كيلو من الأرز كذلك الحال بالنسبة للمكرونة كما أنه أوضح حق الفرد في صرف كل ما يريد من السلع التموينية المعروفة التي بلغ عددها 30 سلعة يتم وضعها في مناطق صرف السلع التموينية.

نصيب الفرد على البطاقة التموينية

يذهب المواطن لصرف كل مستحقات الدعم من المنافذ الخاصة، ويتم تحديد قيمة السلع المشتراة إذا تجاوز ثمنها الدعم المحدد سيقوم الفرد بدفع باقي المبلغ.

ختاماً لموضوعنا حقيقة زيادة نصيب الفرد في السلع التموينية وضحنا السلع التموينية التي يستحقها كل مواطن.