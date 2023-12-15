“فرحي بيتك واعمليها” اسهل واسرع طريقة عمل كبده بالبصل والطماطم والفلفل

طريقة عمل الكبدة البلدي، يتساءل العديد من الامهات وربات المنزل عن طريقة عمل الكبدة البلدي ويرجع ذلك إلى الأهمية الغذائية التي تحتويها والتي يحتاجها جسم الأنسان، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى مجهود، فسوف نوضح لكم طريقة عمل الكبدة البلدي في المنزل.

طريقة عمل الكبدة البلدي

‏في هذه الطريقة يتم غسل الكبدة بشكل جيد جداً ووضعها في المصفى حتى تتخلص من الماء بشكل تام.

المقادير:

نصف كيلو كبدة بلدي.

بصلة مفرومة.

2 ثمرة طماطم.

2 فص ثوم مفروم.

3 ملعقة كبيرة زيت.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

بصلة مقطعة شرائح.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

2 قرن فلفل رومي مقطع شرائح.

خطوات عمل الكبدة البلدي

‏يتم إحضار طاسة نضع فيها البصل والفلفل وجزء من الزيت و البهارات على البصل ويتم التقليب جيداً ثم وضع الفلفل الرومي يتم التقليب إلى أن تزبل الخضروات معاً ثم بعد ذلك يتم إحضار طاسة أخرى على النار.

ويتم وضع قطعة من الزبدة وبعد ذلك يتم تقطيع الكبدة شرائح ووضعها مع الزبدة وتقلب جيداً ثم يتم رش الملح والفلفل الأسود والتقليب حتى تبدأ الكبدة في التسوية.

يتم وضع الخضار عليها الذي تم عمله من قبل ويتم التقليب حتى تمتص الكبدة من طعم الخضار الموضوع عليها وبعد ذلك يتم تقديمها بجانب أي طعام.

ختاما لموضوعنا طريقة عمل الكبدة البلدي تم تناول أحدث طريقتين عمل الكبدة بدون أي ظفارة.