كيف يتم التقديم على الكلية العسكرية 2023؟+ الشروط المطلوبة التقديم على الكلية العسكرية

كيف يتم التقديم على الكلية العسكرية؟ يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن رابط التقديم للدورة 114 في الكلية العسكرية العراقية. تم الإعلان مؤخرًا عن توافر استمارة التقديم الإلكتروني للكلية العسكرية من قبل وزارة الدفاع العراقية، تم الإعلان الرسمي عن شروط ومواعيد التقديم التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، والتي ستستمر لمدة ستة أيام من 4 ديسمبر إلى 9 ديسمبر لعام 2023، هناك العديد من الطلاب الذين يتقدمون للتسجيل في الكلية العسكرية في العراق.

كيف يتم التقديم على الكلية العسكرية

بالنسبة لطريقة التقديم على الكلية العسكرية العراقية، يمكن للمواطنين العراقيين التقديم عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع العراقية واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع العراقية.

النقر على زر “تقديم الطلب” للتسجيل في الكلية العسكرية العراقية التابعة لوزارة الدفاع.

ملء البيانات المطلوبة في استمارة التقديم.

إرسال المستندات المطلوبة.

الشروط المطلوبة التقديم على الكلية العسكرية

تتضمن شروط التقديم على الكلية العسكرية ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية بفروعها الأدبية أو العلمية بنسبة لا تقل عن 70٪.

كما يجب أن لا يقل المعدل الدراسي لطلاب القسم الصناعي والتجاري عن 80٪.

يجب أن يكون عمر المتقدمين المدنيين عند وقت التقديم لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

كما يجب أن يكون عمر المتقدمين العسكريين عند وقت التقديم لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 24 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

كما يجب أن يتمتع المتقدم بسيرة طيبة وسلوك جيد.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم أي سوابق جنائية أو محاكمات سابقة وتم الحكم عليه بذلك.

لذلك، يجب توفير جميع الشروط المطلوبة للمواطنين العراقيين الذين يتقدمون للتسجيل في وظائف الكلية العسكرية في العراق في الوقت الحالي.