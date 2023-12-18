تعرف على رابط منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

رابط منصة مظلتي ، تعتبر منصة مظلتي من المنصات الإلكترونية التي يسهل استخدامها، وتنفيذ الكثير من الخدمات بواسطتها لهذا وفرتها الدولة للمقيمين بها ليتمكنوا من استعمالها، وتحقيق بعض الخدمات دون الذهاب إلى أي فرع أو مكان كما يسهل الحصول على رابط منصة مظلتي، والدخول إليها بجانب التسجيل من خلالها سواء كان لمعرفة أسماء الأشخاص المستحقة للدعم المالى أو المستندات المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية علاوة على ذلك يمكنك التعرف من خلالها على موعد الوجبة القادمة من الدعم المالى كل هذا من خلال رابط منصة مظلتي.

رابط منصة مظلتي

يمكنك الحصول على رابط منصة مظلتي، والإستعلام عن أي خدمة تريدها بكل سهولة كما أنها توفر عدة مميزات أخرى مثل سهولة الاطلاع على البيان السنوي تحديث جميع بيانات بطاقة التموين بالإضافة إلى تغيير عنوان السكن كل هذا دون الحاجة إلى التحرك من البيت بل بضغطة زر واحدة ستبحث، وتنفذ كل ما ترغب به رابط منصة مظلتي.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تستطيع التعرف على الأشخاص الذين يستحقون الوجبة السابعة من الدعم المالي الذي توفره دولة العراق كل هذا عن طريق الدخول إلى رابط منصة مظلتي بعد ذلك اختر كلمة الاستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية ثم حدد أسماء المشمولين في الدعم المالى بعدها حدد رقم الوجبة والدفعة بعدها اضغط على كلمة الاستعلام ليظهر أمامك كل الأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ابحث عن الاسم الذي تريده، ويجب التأكد من رقم الهوية، وتاريخ الميلاد لأن هناك تشابه في الأسماء يمكن أن يترتب عليه الكثير من المشاكل.

ختاماً لموضوعنا رابط منصة مظلتي وضحنا طرق الاستعلام من خلالها.