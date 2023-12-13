progres minha ..استعلام عن نتائج المنحة الجامعية في الجزائر 2023 عبر منحتي لطلاب البكالوريا 2023

الطلاب في الجزائر وخصوصًا طلبة البكالوريا يبحثون الآن عن نتائج المنحة الجامعية في الجزائر، حيث بالأمس القريب انتهت عملية التسجيل بالأمس القريب يوم العاشر من شهر ديسمبر المنصرم، ويتساءلون الآن عن النتائج، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل هذه المنحة، فضلًا تابعوا معنا.

نتائج المنحة الجامعية في الجزائر

تُقدم حكومة الجزائر العديد من المنح للمواطنين وكان على رأس تلك المنح والمساعدات هي المنحة الجامعة لطلاب وطالبات بكالوريا 2023 العام الحالي، حيث انتهى التسجيل في هذه المنحة بالوقت الحالي والفترة القادمة متوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد إعلان نتائجها، ولكن سيتم دراسة طلبات المتقدمين والإعلان عن النتائج، ويمكن الاستعلام من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التسجيل في المنحة الجامعية 2023 الموجود على الشبكة والتابع لوزارة التعليم الجزائرية.

الموجود على الشبكة والتابع لوزارة التعليم الجزائرية. اختيار منحة الطلاب.

أضف بعدها سنة البكالوريا الخاص بك وهو 2023 وأيضًا رقم البكالوريا.

أدخل كلمة السر واضغط على استعلام.

بعدها يظهر لك النتيجة وهل تم قبولك أم لا بالمنحة.

توقف موقع progres minha

بينا لكم أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد إعلان نتائج المنحة الجامعية بدولة الجزائر، وبالنسبة للمنصة فهي متوقفة الآن من أجل تحديث المنصة، وفي القريب العاجل سيتم فتحها من أجل التجديد والتسجيل مجددًا في موقع المنحة الجامعية 2023 والقبول بها، حيث في أرقرب وقت ستكون متاحة للطلاب.

مع العلم أنه عليك عند التسجيل بعد إعادة عمل المنصة من جديد تقديم البيانات الخاصة بك وإدخال رقم الهاتف الخاص بك، بحيث تتمكن الإدارة من التواصل معك عند وجود نقص في ملف المنحة أو وجود أي خلل به.