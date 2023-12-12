“كلها أيام ومعاشك هيزيد”.. التأمينات تقرر زيادة معاشات يناير 2024 وطريقة احتساب الزيادة المقررة

زيادة معاشات يناير 2024، في خبر سار أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية زيادة معاشات يناير 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها الذين يتخطى عددهم 10.5 مليون مواطن، فوفقا للقانون من المقرر أن يتم زيادة المعاشات سنويا بنسبة 15%، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

زيادة معاشات يناير 2024

ووفقا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023 فأن من المقرر زيادة المعاشات سنويا بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وعليه فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات الجديدة في الاول من يوليو القادم ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها مثل هذا العام، وخلال تصريحات تليفزيونية أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن زيادة الحد الادنى للمعاشات سيكون بداية من شهر يناير القادم.

طريقة احتساب زيادة المعاشات 2024

الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه (بزيادة قدرها 195 جنيهًا ستُصرف لمن يحصلون على الحد الأدنى من المعاشات)، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، وسيرتفع في مطلع يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه (بزيادة قدرها 1280 جنيهًا ستصرف لمن يحصلون على الحد الأقصى للمعاشات)، على أن يتم صرف الزيادة الجديدة للمعاشات بداية من شهر يناير القادم لكافة المستفيدين ويستمر لمدة 6 أيام متتالية.

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2024

ويمكنك الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ادخل رقمك القومي بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

ستظهر لك قيمة المعاشات.

من المقرر أن يتم زيادة معاشات يناير 2024 قريبا وفقا لما نص عليه القانون، حيث سيزيد المعاش بنسبة 15% لكافة المستفيدين من منظومة المعاشات، كما يمكنك الاستعلام عن الزيادة عن طريق اتباع الخطوات الموضحة اعلاه.