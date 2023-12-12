عاجل “زيادة جديدة ونصيبك وصل لـ 100جنية” صرف تموين شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024

عند التحدث عن معاشات يناير 2024، يجدر بنا أن نستعرض بشمول جوانب متعددة لهذا الحدث المهم، بدايةً يعكس صرف معاشات يناير تفاصيل دقيقة تتعلق بالتأمين الاجتماعي في مصر، وهو موضوع حيوي يمس حياة الكثيرين من المواطنين.

صرف تموين شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024

وفقًا للإعلان الذي أصدرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن معاشات يناير سيتم صرفها ابتداءً من الأول من يناير، وسيستمر هذا الصرف لمدة 6 أيام متتالية.

هذا يتطلب من أصحاب المعاشات متابعة المواعيد بعناية لضمان استلامهم لحقوقهم في الوقت المحدد.

زيادة المعاشات 2024

وفقًا للتشريعات القائمة، يتوقع أن تشهد المعاشات زيادة سنوية تصل إلى 15% وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات.

هذا يعد إجراءًا هامًا يعكس اهتمام الحكومة برفع مستوى المعيشة للمتقاعدين.

المنحة الاستثنائية

لقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بصرف منحة استثنائية في أكتوبر 2023، حيث تضاعفت قيمتها إلى 600 جنيهًا، مما يظهر التفاعل الحكومي الفعّال في مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية.

الاستعلام عن المعاشات

لسهولة الوصول إلى المعلومات، يشدد على أصحاب المعاشات على الاستعلام عن حالتهم من خلال الرقم القومي، ويمكنهم القيام بذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

أماكن صرف المعاشات