تصفَـح اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq | بحث الوجبة السابعة

لقد سيطر عنوان اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة على كافة المواقع البحثية وكذلك مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذاع انتشار هذا الدعم الذي غير من حياة الأشخاص الذين قدموا عليه في السابق وما زال يغير من حياة الكثير داخل حدود الدولة العراقية، لذلك سوف نضع شروط التقديم لكل من يرغب في أن يكون ضمن هذه المنظومة القوية بالإضافة إلى أننا سنضع خطوات التعرف على قائمة أسماء المشمولين في الوجبة المنتظرة.

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

مما لا شك فيه أن الدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد انتشر بين المواطنين بشكل كبير وغير متوقع حيث بحث الكثير بلهفة عن تفاصيل هذا الدعم، لا سيما أن الكثير من المواطنين أصبحوا يريدون التعرف على قائمة الشروط الموضوعة بدقة حتى يتم التأكد من كون الدعم سيصل للأشخاص الذين هم في حاجة لوجوده.

ومن هنا كان لا بد من أن نقوم بوضع شروط التقديم على هذا الدعم والتي جاءت على هذا النحو التالي

فيما يخص الجنسية لا بد من أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية. أما عن سن المتقدم لا بد من أن يبدأ سن التقدم من 18 فيما فوق للرجال، أما بالنسبة للنساء فهي بداية من 15 عاماً. بالنسبة للإقامة فإنه لا بد من أن يكون المتقدم دائم الإقامة داخل العراق. يجب أن يكون المواطن غير مقيم بدار إيواء داخل أي محافظة من محافظات العراق. لا بد من أن يكون الراتب الشهري الخاص بالمتقدم إذا كان يعمل، محدود وغير كاف.

كيفية التعرف على قائمة أسماء المشمولين 2023

انتظار وترقب دائم من قبل المواطنين المستفيدين من منظومة الرعاية الاجتماعية العراقية والتي قدمت الدعم لمن لا يملكون أي عقارات أو سجلات تجارية، وكذلك حاولت بكل جهد لديها في أن يعيش أبناؤها حياة كريمة بعيدة عن خط الفقر كل ذلك كان سببا أساسيا في بحث الكثير عن قائمة اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، والتي يمكن البحث عنها عن طريق منصة مظلتي الخطوات التالية