بداية من السنة الجديدة “حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين لـ 100 جنية” شهر يناير والسنة جايه بالخير كله

مع اقتراب صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار والشائعات في الأيام الاخيرة حول حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين ، وقد نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة حول حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين وأكدت أن ما يتم نشرة لا أساس له من الصحة وأن نصيب الفرد على بطاقة التموين ثابت بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد ويستطيع جميع المواطنين الحصول على تموين شهر يناير 2023 في أول أيام الشهر.

ما هي حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين ونفت كل ما يتم تداوله من أخبار عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت أن نصيب الفرد ثابت بمقدار 50 جنيهًا للفرد الواحد يحصل بها المواطن على السلع الأساسية من الزيت والسكر وقد وفرت وزارة التموين أكثر من 32 سلعة بأسعار مخفضة حيث يبلغ سعر كيلو السكر في بطاقة التموين 13 جنيهًا فقط ، وفي ظل ارتفاع أسعار السكر في المحلات التجارية ، فقد وفرت وزارة التموين السكر الحر في منافذ وزارة التموين بسعر 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار السكر في بطاقة التموين

بعد معرفة حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين يبحث الكثير من المواطنين عن سعر السكر في التموين وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر السكر في المحلات التجارية حيث وصل سعر كيلو السكر 50 جنيهًا ومن الجدير بالذكر أن سعر كيلو السكر في التموين 13 جنيهًا للكيلو الواحد ويحصل الفرد على كيلو سكر واحد.