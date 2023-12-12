لمواجهة غلاء المعيشة “السيسي يُعلن كم نسبة الزيادة الجديدة على الرواتب؟” شهر ديسمبر

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن “كم نسبة الزيادة الجديدة على الرواتب ؟” حيث ازدادت جميع رواتب العاملين بجميع الهيئات والوزارات المختلفة في الدولة في شهر سبتمبر الماضي بقرار من رئيس الجمهورية حيث تقدر الزيادة الاستثنائية الجديدة بقيمة 500 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية المختلفة وقد تم صرف الزيادة الجديدة مع راتب شهر أكتوبر وشهر نوفمبر الماضي ، ويترق جميع الموظفين والعاملين بالدولة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وخلال السطور التالية نكشف كافة المعلومات حول “كم نسبة الزيادة الجديدة على الرواتب؟”.

كم نسبة الزيادة الجديدة على الرواتب؟

أعلنت وزارة المالية عن الزيادة الجديدة على الرواتب والتي تم تطبيقها بقرار مجلس الوزراء والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في أول أيام شهر أكتوبر الماضي ، حيث يتم صرف زيادة استثنائية جديدة على رواتب الموظفين بقيمة 500 جنيهًا وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين في الفترة الأخيرة من التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار جميع المنتجات في الأسواق المصرية .

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

بعد التعرف على قيمة الزيادة الجديدة على الرواتب أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب جميع العاملين بالدولة بداية من يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2023 وذلك عبر الجدول التالي: