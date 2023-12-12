موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية 2023

تُعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي من أقوى المباريات المتوقعة في كأس العالم للأندية 2023، حيث يلتقي فيها بطل آسيا مع بطل إفريقيا ويمتلك الأهلي قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالبطولة أما الاتحاد السعودي، فيمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويسعى لتحقيق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه ويتوقع أن تكون مباراة الأهلي والاتحاد السعودي مباراة قوية ومثيرة، حيث يمتلك كلا الفريقين عناصر مميزة قادرة على حسم المباراة لصالحهما.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

تُقام مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، على استاد الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة، وسيكون توقيت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة العاشرة مساء بتوقيت الامارات وتأتي هذه المباراة بعد أن حقق الاتحاد السعودي الفوز في المباراة الأولى للبطولة أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

تحمل شبكة SSC حقوق بث حصرية لبطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط، حيث ستكون المباراة متاحة للمشاهدين من خلال هذه الشبكة الرائدة وقد تم تخصيص قناة SSC 1 HD لنقل أحداث لقاء الاتحاد والاهلي المصري ويمكن للجماهير متابعة الحدث مباشرةً عبر الإنترنت باستخدام تطبيق “شاهد” حيث يتم استضافة المباريات في ملعبين رياضيين رئيسيين، وهما ملعب الملك عبد الله الرياضي، المعروف أيضًا بـ “الجوهرة المشعة”، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.