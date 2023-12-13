عبر tawdif.men.gov.ma .. استخراج لوائح المقبولين لمباراة التعليم نتائج الانتقاء الأولى 2023-2024 في المغرب

البحث قائم في الوقت الحالي من قبل المعلمين والمعلمات عن لوائح المقبولين لمباراة التعليم وذلك على نظام التعاقد، حيث هذه المباراة تُعتبر فرصة عظيمة للحصول على وظيفة أستاذ بالأكاديميات الجهوة والتكوين في المملكة المغربية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم مواعيد إعلان اللوائح وكيف يتم الاستعلام عن نتائج الانتقاء الأولى، فضلًا تابعوا معنا.

لوائح المقبولين لمباراة التعليم 2023

تم إتاحة التسجيل بمباراة التعلم في الفترة ما بين 24 نونبر وحتى التاسع من دجنبر لعام 2023، وفي الثالث عشر من شهر دجنبر أي اليوم سيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء لمباراة التعليم، ثم في الفترة ما بين الرابع عشر والخامس عشر سيتم البث في الطعون، ثم يوم 16 دجنبر إجراء الاختبارات الكتابي لمباراة التعليم في المغرب، وهذا يعني أن اللوائح على وشك الظهور خلال ساعات، حيث مطلوب المناصب التالية:

جهة طنجة حوالي 2184 منصب.

جهة مراكش حوالي 2503 منصب.

جهة الدار البيضاء 3888 منصب.

جهة سوس ماسة 1326 منصب.

جهة الرباط 2826 منصب.

جهة العيون 216 منصب.

جهة فاس مكناس 1730 منصب.

الاستعلام عن لوائح المقبولين لمباراة التعليم 2023-2024

بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياض عن نتائج لوائج المواطنين المقبولين في مباراة التعليم، سوف تأتي خطوات الاستعلام عن المقبولين على النحو التالي:

الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطنية الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. انقر على نتائج الانتقاء الأولى لعام 2023-2024.

أدخل البيانات الخاصة بك، ثم بعدها تظهر لك النتيجة، وهل تم قبولك بشكل أولى أم لا.

حيث بعد الانتهاء من النتائج سوف يتم الإعلان عنها، ومن ثم إتاحة عملية البث بالطعون وأيضًا شكايات المترشيحن، وفي النهاية يتم إجراء الاختبار الكتابي للمبادرة.