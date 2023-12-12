تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي.. استقبال القنوات الناقلة لكأس العالم السعودية

أخذ الكثير من الأشخاص المحبين لكرة القدم أن يقومون بالبحث عن التردد الخاص باستقبال القنوات الناقلة لكأس العالم السعودية للأندية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث أن تلك القناة أخذت حق بث تلك البطولات على مدار عشر سنوات وسوف نوضح تردد الاستقبال لتلك القنوات من خلال المقال التالي.

إستقبال القنوات الناقلة لكأس العالم السعودية

نجد أن بطولة كأس العالم سوف تنطلق يوم 12 ديسمبر في 2023 وسوف تكون هناك مباراة افتتاحية بين نادي الاتحاد السعودي ونادي كولاندا سيتي النيزولندي.

سوف يتم بث تلك المباريات على قنوات ssc الرياضية والتي سوف يتم بثها على القمرين نايل سات والعرب سات.

تبث المباريات في مدينة جدة وسوف يشارك في تلك البطولة نحو 8 فرق من جميع قارات العالم ومن تلك النوادي نادي الاتحاد السوفيتي السعودي وسوف تقوم قناة اس سي سي ببث جميع المباريات

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي

يكون تردد قنوات إس إس سي سبورت وهي قنوات استقبال القنوات الناقلة لكأس العالم السعودية للاندية.

سوف يكون تردد القناة على النايل سات هو:

التردد: 12523.

الاستقطاب :عمودي

عامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

معدل الترميز 27500 .

الجودة: إتش دي.

تردد قنوات إس إس سي على عرب سات هو:

نجد إن تلك القناة سوف تبث على قمر عرب سات وسوف نوضح لكم ترددها من خلال الآتي.

التردد: 12380 .

الاستقطاب: رأسي .

معدل الترميز: 27500 .

عامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

وأخيرا تم التعليق على تلك المباريات المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض وتبدا تلك المباريات اليوم بين الاتحاد السعودي ضد الأهلي المصري يوم الجمعة القادمة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.