مستعدين ولا ايه ؟ موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق 2024-2023 .. وحقيقة التأجيل

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب والطالبات في العراق عن موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ان موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق يكون يوم 30 ديسمبر 2023 وتنتهي امتحانات نصف العام في العراق يوم 27 يناير 2024 وينتظر جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة في العراق موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق حيث يستعد الطلاب بالجد والاجتهاد ومراجعة المناهج الدراسية.

موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق حيث تبدأ الامتحانات في بداية شهر يناير 2023 وبالتحديد يوم 14 يناير 2024 وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة في جميع المحافظات العراقية وقد أعلنت وزارة التعليم العراقية عن ضرورة الالتزام بجدول امتحانات نصف العام المعلن من قبل المديريات التعليمية في جميع المحافظات العراقية.

موعد اجازة نصف العام في العراق

بعد التعرف على موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية إجازة نصف العام حيث تبدأ اجازة نصف العام في العراق بعد نهاية امتحانات نصف العام وذلك يوم 25 يناير 2024 وتستمر اجازة نصف العام لمدة 10 أيام متتالية بعدها يعود جميع الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية إلى الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وذلك يوم 10 فبراير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الطلاب والطالبات ينتظرون إجازة نصف العام بفارغ الصبر.