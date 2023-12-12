رابط مظلتى..كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الأخيرة 2023 لشهر ديسمبر الجاري

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الأخيرة 2023 ، يترقب الآن الموطنين محدودي الدخل صرف دفعة شهر ديسمبر للرعاية الاجتماعية والتي تقدمها الحكومة العراقية ضمن برامج الدعم المالي التي توفرها إلي الموطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يواجها المجتمع العراقى بشكل خاص والعالم بشكل عام ، وجارى الآن إعداد قوان أسماء المستحقين للصرف الرعاية الاجتماعية لشهر الأخير من عام 2023 والذي تم الاستعلام عنها عبر منصة مظلتى .

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الأخيرة 2023

جارى حاليا رصد كشوفات أسماء المستحقة من الرعاية الاجتماعية لدفعة شهر ديسمبر 2023 إلي المواطنين في العراقة والتي يتم رفا على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من خلال الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالدخول على الموقع الإلكتروني بمنصة مظلتي.

ثم يقوم بتحديد من القائمة أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية.

يقوم بالنقر على مربع بتحميل الكشوفات.

اخيرا يقوم بالبحث عن اسمه وسط الكشوفات المتوفرة إليه.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

تحدد وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عدة شروط هامة إلي المواطنين في العراق، من اجل الحصول على الوجبة الشهرية التي تقدمها الحكومة العراقية إلي المواطنين من أصحاب محدودي الدخل ومن تنطبق عليهم الشروط التالية: