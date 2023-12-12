“الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024” .. وموعد بداية الامتحانات النهائية

تزامنًا مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وجميع العاملين بالعملية التعليمية عن الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024 حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة في الإجازات الرسمية للطلاب في المدارس والجامعات قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول وخلال السطور التالية نكشف عن الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024.

الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024

ازدادت عمليات البحث من قبل جميع الطلاب في المدارس والجامعات عن الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024 حيث اقترب الفصل الدراسي الأول على الانتهاء وقد تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2024 ويبقى للطلاب إجازة رسمية واحدة مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 وهي إجازة عيد الميلاد المجيد وتعتبر إجازة رسمية للطلاب في المدارس والجامعات وكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.

موعد امتحانات الترم الأول 2024

بعد معرفة الإجازات المتبقية للطلاب في الترم الأول 2023-2024 يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد امتحانات الترم الأول 2024 والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم حسب الخطة الزمنية المعلنة في بداية العام الدراسي الحالي وتبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 14 يناير 2023 في جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية وتنتهي امتحانات نصف العام يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وتبدأ اجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2023 وتستمر اجازة منتصف العام لمدة اسبوعين متتاليين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.