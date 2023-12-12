ليك أكثر من 25 إجازة رسمية “جدول إجازات عام 2024” .. إجازات مدفوعة الأجر

مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد يبحث الكثير من الموظفين والطلاب علن جدول إجازات عام 2024 حيث تعتبر الإجازات الرسمية إجازات مدفوعة الأجر بسبب الأعياد والمناسبات الرسمية في الدولة ويبلغ عدد الإجازات الرسمية خلال عام 2024 أكثر من 15 يوم إجازة وقد ازدادت عمليات البحث عن عدد الإجازات الرسمية خلال العام الميلادي القادم بالتزامن مع نهاية العام الميلادي الحالي 2023 وخلال السطور التالية نكشف عن جدول إجازات عام 2024.

جدول إجازات عام 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية من قبل الكثير من الموظفين أو العاملين بمختلف قطاعات الدولة عن جدول إجازات عام 2024 وذلك مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد 2024 وإليكم جدول اجازات عام 2024.

إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 يناير

إجازة عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير يوم الخميس الموافق 25 يناير

إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام متتالية يوم الاربعاء والخميس و الجمعة الموافق 11 و 12 و 13 أبريل

إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل

إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 1 مايو 2024 بمناسبة عيد العمال.

إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو

إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 3 أيام متتالية يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو

إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو

إجازة رأس السنة الهجرية الموافق 8 يوليو

اجازة ثورة 23 يوليو يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو

إجازة الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر

اجازة رسمية يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 للاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر

عدد اجازات العام الميلادي الجديد 2024

بعد معرفة جدول إجازات عام 2024 فيصل عدد إجازات العام الميلادي الجديدة إلى 16 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء يقوم بتغيير الكثير من موعد الاجازات ليوم الخميس الأخير من كل أسبوع ويتم الإعلان عنه قبل كل اجازة رسمية